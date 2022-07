Ruta 32 permanecerá cerrada al menos 10 días más

La ruta 32 permanecerá cerrada al menos 10 días, según confirmó este viernes el ministro de Transportes, Luis Amador.



Esa vía, principal arteria entre el Valle Central y el Caribe, está cerrada desde el pasado 26 de junio; sin embargo, la enorme cantidad de material que cayó ha hecho imposible que se reabra el paso desde entonces.

El jerarca aseguró que esta tarde tendría una reunión en Casa Presidencial para intentar acelerar ese proceso de reapertura, pero que la dificultad del talud que se ubica en ese kilómetro 28 complica la tarea.

“El talud es tan elevado y tan alto y no hay obras de mitigación, que entonces aunque yo mañana lo abra en la mañana, he tenido días donde lo abro y en la noche vuelvo a cerrar porque hay un deslizamiento, así lo venimos haciendo por no sé cuántos años y eso no puede ser, tenemos que estabilizar ese talud, no podemos seguir así”, aseveró hoy el ministro.