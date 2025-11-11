Ruta 32 cumple más de una semana cerrada: crece expectativa por reapertura

La Ruta 32, principal conexión entre San José y la región del Caribe, cumple más de una semana cerrada debido a una enorme roca que cayó sobre la vía en el kilómetro 31.

Funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) trabajan en el lugar para retirar la piedra, que pesa aproximadamente 2.500 toneladas, y se espera que las labores de limpieza permitan la reapertura este miércoles (ver video adjunto de Telenoticias).

Durante este martes, se planea colocar dinamita para fragmentar la roca y despejar la carretera, aunque hasta el momento no se ha confirmado el horario exacto de reapertura.

Mientras tanto, los conductores deben continuar utilizando rutas alternas como la Ruta Nacional 10 y el paso por Vara Blanca, aunque el tránsito en estas vías puede verse congestionado por camiones y vehículos de gran tamaño.

El cierre de la Ruta 32 ha generado complicaciones logísticas para el transporte de mercancías. Más de mil contenedores transitan diariamente por esta vía hacia los puertos y plantas de producción, por lo que cualquier interrupción afecta los tiempos de entrega, la operación de las empresas exportadoras y la seguridad de los conductores.



Las condiciones climáticas también juegan un papel importante en las labores de remoción. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene alerta amarilla para la zona norte y la vertiente del Caribe, mientras que el Valle Central y el Pacífico Norte permanecen en alerta verde debido a vientos y lluvias.

Las autoridades recuerdan que la temporada de huracanes 2025 finaliza el 30 de noviembre, aunque se prevé que continúen lluvias intermitentes en varias regiones del país durante este mes.







