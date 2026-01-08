Rotonda de San Sebastián: foco de consumo de drogas, delitos y ocupación ilegal

La rotonda de San Sebastián se ha convertido en un foco de consumo de drogas, delitos y ocupación ilegal del espacio público.

En este sector de Circunvalación, las autoridades encontraron a once personas viviendo dentro de la rotonda, lo que evidencia la problemática social que afecta uno de los principales accesos viales del sur de San José.

La Policía Municipal de San José realizó un operativo para intervenir el lugar, previamente identificado como un punto recurrente de consumo de drogas y asaltos rápidos contra conductores detenidos por el tráfico.

No obstante, un equipo de Telenoticias constató tras el operativo que al menos dos personas ya habían regresado al sitio, reflejando las dificultades para sostener la recuperación de espacios públicos.

Según datos oficiales, en San José habitan más de 5.600 personas en condición de calle, siendo los distritos de Catedral, Merced y Hospital los más afectados.