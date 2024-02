Riesgo de dengue grave en Costa Rica "es elevado", advierte Ministerio de Salud

"La cantidad de gente susceptible que hay y que es fácil que el mosquito (Aedes aegypti) le transmita el virus es muy elevada. Eso hace que si no nos cuidamos y no eliminamos los criaderos tengamos la posibilidad de que muchísimas personas se enfermen. Y muchas de esas personas tuvieron dengue en el pasado, entonces, el riesgo de que hagan no solamente dengue, sino dengue con signos de alarma, lo que antes se llamaba dengue hemorrágico, para que nos entendamos, es elevado", subrayó el especialista.