Revise bien su alojamiento antes de reservar y no sea víctima de estafa

La Oficina del Consumidor hace un llamado a las personas que planean salir de vacaciones en esta Semana Santa para que tomen precauciones al momento de elegir alojamiento.



Muchas personas aprovenchan para irse de vacaciones. Es por eso que las autoridades hacen un llamado a la población para tomar precauciones al momento de elegir dónde hospedarse.



Las autoridades advierten que es clave revisar con detalle los precios, condiciones y políticas de cancelación esto para evitar inconvenientes durante las vacaciones.



La Oficina del Consumidor hace un llamado a quienes resevan alojamientos por medio de plataformas digitales, para evitar el riesgo de estafas.



En caso de que usted sufra un contratiempo o el alojamiento incumpla con la normativa vigente, puede reportarlo en el sitio web del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) o llamar a la Oficina del Consumidor.

