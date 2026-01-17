Retrasos en instalación de escáneres portuarios coinciden con decomisos de droga en Europa

Más de un año después de haber llegado al país, los escáneres donados para reforzar el control en los puertos costarricenses siguen sin operar al cien por ciento.

Los equipos, anunciados como una herramienta clave contra el narcotráfico, aún funcionan de manera limitada. Aunque ya se utilizan para pruebas y revisiones parciales, no existe un control permanente sobre todos los contenedores que salen del país.

Esta situación coincide con un nuevo golpe al narcotráfico fuera de nuestras fronteras.

En el puerto de Amberes, en Bélgica, las autoridades decomisaron más de 106 kilos de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Costa Rica.

La droga estaba escondida en los compartimentos refrigerados de un cargamento de piña. En total, se localizaron dos paquetes: uno de casi 60 kilos y otro de más de 46, para un total de 106,76 kilos de cocaína.

Para las autoridades costarricenses, los esfuerzos conjuntos con las policías internacionales son prioridad para evitar este tipo de incidentes.

Las autoridades mantienen como meta que los escáneres entren en operación en el primer trimestre del 2026.