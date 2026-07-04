Restricción vehicular quedará suspendida durante vacaciones de julio en San José

La restricción vehicular por número de placa en el centro de San José quedará suspendida entre el 6 y el 17 de julio, según confirmaron las autoridades.

La medida responde a la reducción considerable en la circulación de vehículos durante el periodo de vacaciones, ya que estudiantes, docentes y personal administrativo no se trasladarán a la capital como parte de sus actividades habituales.

Eso sí, a partir del 18 de julio la restricción se retomará en su horario habitual y las personas que incumplan se exponen a una sanción de aproximadamente 26 mil colones.

Las autoridades recordaron a los conductores que la suspensión aplica únicamente durante el periodo señalado y que, una vez finalizado, se mantendrán los controles de tránsito en la capital.