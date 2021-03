Representante de "Gatos UCR" desmiente muerte de animales en el campus

Alexánder Téllez Aguilar, representante de la organización "Gatos UCR", contradijo este miércoles las declaraciones del vicerrector de la Universidad de Costa Rica, Oldemar Rodríguez Rojas.



La semana pasada, Rodríguez aseguró a Teletica.com que los gatos mueren atacados por mapaches cada vez que alguien les deja comida en el campus.

"Cuando se les coloca alimento a los gatos, en comederos, los mapaches llegan inmediatamente a competir por la comida y en esa pelea sale perdiendo el gato. Se están muriendo muchos y lo que queremos con esta medida de no darles comida es evitar más muertes. Estamos implementando con la Escuela de Biología algunas medidas para alimentarlos y dar algunos en adopción. No es que no autorizamos a que coman porque nosotros más bien les damos comida, sino el problema es que la mayoría están muriendo atacados por los mapaches”, comentó Rodríguez