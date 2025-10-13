Reportan caída de material en proyecto Taras – La Lima

Conductores registraron este domingo la caída de material en el sector de La Lima de Cartago, específicamente en el proyecto de ampliación Taras – La Lima.

En los videos se observa cómo el material cede y acaba en una de las vías colindantes.

El propio alcalde de Cartago, Mario Redondo, confirmó a Teletica.com que conversó con el ministro de Transportes, Efraím Zeledón, sobre lo sucedido, así como la unidad ejecutora del proyecto.

“La unidad ejecutora vino al lugar, el ingeniero Mario Campos, y nos explicó que los pilotes están reforzados y que no hay peligro ni amenaza, que eso es material que quedó de la obra.

“Yo espero que efectivamente no sea algo que ponga en riesgo a la población, estamos ansiosos de que este proyecto pueda culminar. Estamos en los dos o tres meses finales y hay contratiempos. Lo que queremos es que este proyecto tan importante para Cartago sea de la calidad que se necesita y no haya mayores contratiempos a futuro”, aseveró Redondo.

Poco después, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes envió un video desde el lugar donde explicó lo sucedido y llamó a la calma a la población.

“Llamar a la calma a la población. Lo que sucedió es que el material que está a la espalda del muro de retención del carril que va en sentido hacia Cartago, por la saturación de los suelos con las lluvias de los últimos días, cayó.

“No hay nada de que preocuparse, aquí tenemos una pantalla de pilotes que sostiene toda la estructura”, aseveró Campos.