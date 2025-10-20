René Picado Cozza, presidente de Teletica, recibe Premio Ejecutivo del Año de la SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorgó el Premio Ejecutivo del Año 2025 a René Picado Cozza, presidente de Televisora de Costa Rica durante su Asamblea General número 81, realizada en República Dominicana.

El galardón fue entregado por Gustavo Mohme, reconocido periodista peruano, director del diario La República, propietario de canales en Perú y Ecuador, y expresidente de la SIP en dos ocasiones.

En la justificación del reconocimiento, la organización destacó el liderazgo empresarial de Picado Cozza, su activa participación en organismos sectoriales y su compromiso sostenido con la independencia editorial, “aún frente a presiones políticas y riesgos vinculados a la pauta estatal o a la asignación de frecuencias”.

Televisora de Costa Rica resalta que este reconocimiento honra también el legado familiar. Recordó que René Picado Esquivel, padre del actual presidente, fue quien encendió la pantalla costarricense, mientras que su esposa, Olga Cozza de Picado, la fortaleció con una vida entera de trabajo.

La empresa subraya que Picado Cozza “ha resguardado y fortalecido cada día la cultura del respeto a la verdad que heredó de sus padres”, compromiso que ha guiado a la televisora a lo largo de sus más de seis décadas de existencia.