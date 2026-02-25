Reloj demográfico está corriendo: en 2090, cuatro de cada 10 ticos serán adultos mayores

Costa Rica está envejeciendo, y lo está haciendo rápido: cada año nacen menos niños, mientras aumenta la población de la tercera edad (ver video adjunto de Telenoticias).



Las proyecciones indican que, hacia finales de siglo, el país podría reducir su población por debajo de los 4 millones. Para el año 2090, cuatro de cada 10 ticos serán adultos mayores, según estudios del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Es un cambio profundo y acelerado.



“Lo que vemos es que la población costarricense, que era a finales del siglo pasado de 3.4 millones de habitantes, alcanzará un pico en el año 2044 en alrededor de los 5.4 millones de habitantes. Esto con base en las proyecciones estadísticas y poblacionales del INEC. Y volverá a caer a 3.4 millones de habitantes a finales de este siglo, en el 2090.



“En cuestión de un siglo, el país pasará a tener la misma población, pero con una estructura muy distinta. En el 2090 será alrededor de un 40% de la población adulta mayor”, detalló Juan Luis Bermúdez, jefe de UNFPA en Costa Rica.



Pero, ¿por qué se está dando esta transformación?



De acuerdo con la Encuesta de Actualidades de la Universidad de Costa Rica (UCR), factores como el nivel educativo, el género y la nacionalidad influyen directamente en la decisión de atrasar la maternidad y la paternidad.



Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) lo confirman: en 2004, la mayoría de los nacimientos se concentraba en mujeres menores de 25 años; ahora se registran principalmente entre los 25 y 29 años.



Las mujeres extranjeras son clave en la cifra de nacimientos del país. Sin su aporte, la tasa de fecundidad de las mujeres costarricenses no llegaría ni a un hijo por persona.

“Si solo hubiera costarricenses, la tasa global de fecundidad sería todavía más baja, prácticamente alrededor de un hijo por mujer o un poco menos, y eso hubiera implicado que el proceso de envejecimiento hubiera estado todavía más acelerado y el decrecimiento de la población hubiera llegado en años muchísimo más cercanos”, indicó Gilbert Brenes, del Centro Centroamericano de Población.

En pocas décadas, Costa Rica tendrá menos personas jóvenes trabajando y más jubiladas, una situación para la que el país no está preparado. ¿Qué pasará, entonces, con el sistema de pensiones?

“Va a haber un estrés mucho más severo sobre los sistemas de pensiones en cuanto al financiamiento. Eso quiere decir que más pronto vamos a experimentar el desfinanciamiento del IVM y que va a tener que requerir recursos del Estado si no cambiamos la forma en la cual se financia”, respondió Édgar Robles, exsuperintendente de Pensiones.



Costa Rica ya no es el país joven que fue. El reloj demográfico está corriendo y las soluciones deben tomarse antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué podrá hacer el país para contrarrestar las consecuencias? Descúbralo en la próxima entrega de este reportaje de Telenoticias.