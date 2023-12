Regulación hizo inviable para 87% de consumidores instalar energía solar, dice cámara empresarial

“La idea es abrir una mesa de trabajo, a partir de esto, para seguir abordando el tema y resolver. Aresep no nos está dando plazos. Nos dijeron que iban a llevar este tema con toda la celeridad del caso, pero, en este momento, nosotros tenemos que mantener la presión que hemos estado haciendo sobre todos los puntos porque Aresep ha mostrado que, si no se le presiona, ellos no se apuran y no están trazando una ruta clara para resolver esto”, manifestó el CEO de Go Solar.