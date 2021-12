¡Regresó el McRib a todos los restaurantes McDonald’s!

Contenido comercial

Los amantes del McRib tienen una nueva oportunidad para degustar esta nueva creación de McDonald’s, ya que se agotó a tan solo ocho días de su lanzamiento.

El producto regresa a los más de 65 restaurantes alrededor del país y se destaca por brindar a las personas una experiencia única al paladar.

Este sándwich ha marcado historia alrededor del mundo y en Costa Rica no fue la excepción, por lo que, todas las personas que no lograron probar su legendario sabor deben visitar su McDonald’s favorito, pasar por el Automac o pedirlo por McDelivery lo antes posible, ya que una vez que se acabe no regresará más al menú de McDonald’s.

El McRib ya se encuentra disponible en todos los McDonald’s del país, Automac y McDelivery, en sus cuatro presentaciones.