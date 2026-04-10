Reforma plantea cambios y filtros en la elección de miembros de Junta Directiva CCSS

Las listas de espera siguen siendo uno de los principales problemas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Pese a múltiples estrategias y esfuerzos internos, miles de pacientes continúan esperando meses e incluso años por una cirugía o una consulta especializada.

Ante este panorama, un proyecto de ley presentado en la corriente legislativa busca transformar la administración y la toma de decisiones dentro de la institución, con el objetivo de mejorar su capacidad de respuesta.

La iniciativa no modifica la autonomía constitucional ni el modelo tripartito de la Caja, pero sí plantea cambios estructurales en la gobernanza, especialmente en la forma en que se adoptan las decisiones estratégicas.

Entre las principales propuestas se establece que las personas que integren la Junta Directiva deberán contar con formación profesional y al menos 10 años de experiencia en áreas clave como salud, economía o derecho.

Además, el proyecto excluiría a perfiles con vínculos políticos recientes o con intereses comerciales relacionados con la institución, con el fin de reducir conflictos de interés.

Otro cambio que se propones es que las decisiones dentro de la CCSS no puedan tomarse sin respaldo técnico previo. Para ello, se plantea la creación de comités especializados en áreas como inversiones, salud, gestión de riesgos y ética, los cuales analizarían cada acuerdo antes de su aprobación.

La iniciativa, que apenas inicia su trámite legislativo, establece un plazo de seis meses para su reglamentación y, en caso de aprobarse, respetaría los nombramientos actuales hasta que finalicen sus respectivos periodos.