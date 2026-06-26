Reforma en el TEC desbloquea pago de becas para miles de estudiantes

El Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) aprobó una reforma al Reglamento del Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil (Fodse) que permitirá realizar el depósito del apoyo económico correspondiente al mes de julio a estudiantes con beca socioeconómica.

La modificación fue aprobada en medio de las manifestaciones estudiantiles por la incertidumbre en torno a las becas y crea la figura del apoyo económico durante el periodo intersemestral, una posibilidad que hasta ahora no estaba contemplada en la normativa.

Además, el Consejo autorizó la asignación de más de ₡560 millones para cubrir este beneficio, cuyo depósito está previsto para el 10 de julio.

Según informó el TEC, alrededor de 3.700 estudiantes podrán acceder al apoyo, siempre que hayan contado con una beca durante el semestre anterior, mantengan un vínculo académico vigente con la institución y cumplan con los requisitos establecidos.

Las autoridades universitarias aclararon que la reforma permite resolver únicamente el pago correspondiente al mes de julio. Mientras tanto, el financiamiento de las becas para el segundo semestre y el periodo de verano continúa siendo analizado en las conversaciones entre la administración y la representación estudiantil.



