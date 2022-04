Redondo: “Estoy a punto de perder mi casa, la falta de salario me impide cubrir cuotas”

La noche de este martes, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, compareció ante la comisión especial que investiga el llamado caso “Cochinilla”.

En una comparecencia que, prácticamente, se convirtió en un diálogo entre el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, y Redondo, este último aseguró en varias ocasiones que nunca influyó para ayudar a ninguna empresa constructora a ganar una licitación; además, dijo que todo este proceso lo está llevando, incluso, a perder su casa porque no tiene dinero para pagar.

Aunque el alcalde advirtió que, por estar en medio de un proceso judicial, se iba a abstener de contestar preguntas que tengan que ver con lo que está en el expediente, si respondió a las consultas que hizo el frenteamplista.

“Reafirmo, por lo más sagrado de mi ser, que nunca, nunca he ayudado, beneficiado o acordado trato favorable a ninguna empresa en ningún proceso de contratación de bienes y servicios, nunca convine con nadie contra prestación, pago, remuneración o algo similar para beneficiar a nadie en nada y, en este caso en especial, menciono a la empresa MECO.

“No intervine a favor de la empresa en la licitación que ha sido cuestionada ni ninguna otra, todos los procesos y términos de contratación se elaboraron en la administración anterior a la mía y fueron profesionales de planta, ninguno nombrado por este servidor, que evaluaron todas las ofertas y dieron recomendaciones, todo con base a informes técnicos en cuya elaboración no intervine ni agregué ninguna letra o palabra, mi única participación en este proceso licitatorio fue cumplir con un reglamento que es trasladar el informe técnico al Concejo Municipal para que sea el Concejo quien resuelva si adjudica o rechaza la misma”, explicó.

El funcionario también le dijo a los diputados que esta situación no solo le ha traído problemas de salud, sino que él y su familia están a punto de perder la casa porque, asegura, no tienen cómo pagar las cuotas.

“Este tema me ha causado un daño terrible en mi salud, mi estado anímico y el de mi familia, un daño a mi imagen y nombre, tengo cinco meses sin salario, yo soy una persona que depende de su salario, estoy a punto de perder mi casa de habitación por la que pagué por varios años, porque la falta de salario me ha impedido cubrir las cuotas correspondientes, se nos ha causado una situación altamente gravosa.

“Yo nunca tuve decisión alguna sobre la adjudicación, no solo no participé, no solo no me involucré, sino que del no participe en la adjudicación, solo se me emite un informe, yo sin cambiar alguna letra emito al Concejo con las mismas palabras que dice el dictamen.

“Nunca he tenido acuerdo, negociación, entendimiento alguno con la empresa MECO para ayudarle a ganar absolutamente ninguna licitación o concurso, o algo por el estilo, las acusaciones son totalmente falsas.

“Las intervenciones telefónicas fueron descontextualizadas, malinterpretadas, frases extraídas, mal intencionadas.

“Tampoco he obstaculizado que se investigue todas las causas, yo me comuniqué con la Fiscalía, me puse a las órdenes, les puse mis cuentas para que se revise lo que quieran, hice reuniones con los sindicatos, ordené publicar en la página web de la Municipalidad todos los documentos que tienen que ver con dicha licitación”, acotó el alcalde.

Villalta le cuestionó las reuniones que él frecuentaba con el funcionario de MECO, Abel González, en parqueos de centros comerciales. Aunque Redondo no negó tener esa reunión, aseguró que no se acuerda de los detalles de la conversación.

“¿Por qué un alcalde se reúne con un contratista en un parqueo, por qué no en su oficina de forma transparente?”, le preguntó el legislador.

Redondo se defendió diciendo que los dos viven muy cerca y que era común toparse en ese lugar, donde hay un supermercado que él siempre frecuentaba, además, indicó no recordar el trasfondo de lo que hablaron.

“Hay malas interpretaciones, yo admití haberme visto con don Abel González por el Polideportivo de Cartago, estaba en un sitio que es como la pulpería del barrio, yo vivo a 500 metros de ahí y don Abel también vive ahí cerca, yo asistí a ese supermercado siempre.

“Recuerdo que tuvimos un encuentro, don Abel quería mostrarme y plantearme algo, no recuerdo, pero le quiero decir que si hubiéramos querido un encuentro oculto, ese era el punto más inadecuado, porque quien va ahí se da cuenta de que es un área abierta, que hay gente entrando y saliendo constantemente y hay cámara de seguridad.

“Yo no tenía el vínculo de que había un proceso, es más, yo no sabía que ellos estaban participando. No es cierto que fueron varias veces, no es cierto que fuera algo premeditado para ocultarse de la gente. Tuve una conversación como la que tuve con decenas de gentes que me planteaba cosas para diferentes situaciones, pero deducir de eso que existiera, que nunca existió y se lo digo por lo más sagrado de mi vida, le digo a ustedes diputados, yo nunca, nunca, tuve ni moví un dedo para ayudarle a MECO a ganar licitación alguna, no lo hice, nunca me presté a eso”, expuso el investigado.

Para el alcalde, esta es la situación más difícil que él ha experimentado en toda su vida y que no se la desea a nadie.

“Me encantaría hablar de eso y más, para explicar, pero le soy franco, como dije ahora, no saben el daño que ya este caso me ha ocasionado, es terrible, yo no se lo deseo a nadie, que le suceda lo que mi familia tuvo que enfrentar, en una celda en el sótano de los Tribunales de Goicoechea”, concluyó el cartaginés.