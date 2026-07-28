Red investigada en caso Leviatán cobraba $250 mil por enviar droga a Europa y EE. UU.

La organización criminal investigada en el caso Leviatán, al parecer, cobraba aproximadamente $250 mil por cada envío de droga hacia Europa y Estados Unidos. El monto se mantenía sin importar la cantidad de cocaína transportada, según la investigación de las autoridades.



La estructura, supuestamente, utilizaba principalmente la terminal portuaria de APM Terminals, en Moín, Limón, para enviar cocaína hacia España, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Noruega. Estados Unidos también figuraba entre los destinos.



Las autoridades ejecutaron 65 allanamientos desde la madrugada de este martes en diferentes puntos del país. El operativo buscaba detener a 63 personas. Hasta el momento, más de 50 sospechosos fueron detenidos.



La investigación señala que la organización, aparentemente, ofrecía servicios logísticos a otros grupos criminales. La estructura, según las pesquisas, permitía ingresar, manipular y sacar contenedores de la terminal portuaria.



Según el fiscal general, Carlo Díaz, una de las modalidades consistía en sacar un contenedor de la terminal con una autorización que indicaba un traslado a lavado. El contenedor era colocado en otro cabezal y salía de las instalaciones.



La droga era introducida en un punto aún no determinado por las autoridades. Luego, el contenedor regresaba a la terminal de forma ilegal. Después retomaba su ubicación original dentro del recinto portuario.



La organización también utilizaba otros métodos para contaminar los contenedores. Entre ellos estaban la contaminación de los sistemas de refrigeración y el método conocido como "mete y saca".



La investigación inició en 2023. En 2024, las autoridades detectaron un envío de 50 kilos de droga con destino a Estados Unidos. Ese caso permitió identificar la logística y el modo de operar de la estructura.



La investigación también relacionó al grupo con cinco contaminaciones de contenedores con destino a Europa. Uno de los principales sospechosos ya había sido detenido por la Policía de Control de Drogas en 2024. Luego recuperó su libertad y, según las autoridades, continuó con la actividad delictiva.



El ministro de Seguridad, Gerald Campos, indicó que más de 1.150 policías participaron en la operación. La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial también formaron parte del despliegue.



Entre los detenidos figuran nueve oficiales de la Policía de Fronteras. Las autoridades también detuvieron a varios exfuncionarios y exempleados vinculados con labores de seguridad y logística en la terminal portuaria.



La estructura habría reclutado a policías, oficiales de seguridad privada, operadores de grúas, personal de transporte interno y trabajadores relacionados con la logística de los contenedores.



Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron más de ₡8 millones, más de $4 mil, seis vehículos y 10 armas.



Las autoridades mantienen la búsqueda de cuatro personas consideradas piezas clave dentro de la organización. Entre ellas figuran José Eduardo Casanova Duartes, señalado como uno de los principales líderes, y Jonathan Alberto Camacho Jara, identificado como otro de los cabecillas.



También buscan a Alexander Martínez Cascante y a Melanie Fabiola Bell Ramírez. Esta última es hija del extraditable conocido como "Macho Coca" y esposa de Casanova. Las autoridades la investigan por el presunto delito de legitimación de capitales.



La operación se mantiene activa en varias provincias del país. Guanacaste es la única provincia que no registra allanamientos dentro de este operativo.



