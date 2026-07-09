Red Antitabaco cuestiona decisión de postergar reglamento sobre vapeadores

La Red Nacional Antitabaco (Renata) critica la decisión del Ministerio de Salud de postergar un año el reglamento sobre los vapeadores.

La normativa, que entrará a regir hasta agosto del próximo año, establece restricciones en la fabricación, importación y venta de vapeadores de colores o sabores.

Salud defiende que la medida pretende buscar alternativas de control para aplicar correctamente el reglamento el próximo año. Sin embargo, desde la red cuestionan el tiempo que estos dispositivos seguirán al acceso de los consumidores, muchos de ellos menores de edad.

Ambos sectores advierten sobre el riesgo del vapeo y llaman a las personas a evitar consumir estas sustancias.

Más detalles en el video adjunto de Telenoticias.