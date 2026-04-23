Rectoría de la UCR sigue tomada 14 horas después

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) permanece tomada la mañana de este jueves, unas 14 horas después de que un grupo de estudiantes ingresara al edificio como medida de protesta. La acción inició la tarde del miércoles y se mantiene sin claridad sobre cuándo finalizará.

Los manifestantes aseguran que la ocupación responde a las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves Robles, a la falta de acuerdos en torno al financiamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 y a cuestionamientos hacia la administración universitaria, mientras exigen que el actual rector Carlos Araya renuncie.

Durante la madrugada, los estudiantes permanecieron dentro del edificio sin acceso a servicios básicos. Según indicaron, no cuentan con agua, electricidad ni alimentos suficientes, situación que atribuyen a decisiones internas de la universidad.

​“No voy a dar mi nombre. De parte del movimiento, queremos declarar que vamos a recibir donativos de diferentes instancias de la sociedad que se han solidarizado con el movimiento a partir de las 8:00 a. m. Esas donaciones van a llegar; sin embargo, con ese cierre perimetral no sabemos si se van a poder recibir. No sabemos cómo actuará la seguridad de la universidad. "Ayer nos quitaron el agua, la luz y las redes, lo cual atenta directamente contra nuestros derechos de protesta y contra nuestros derechos humanos. Nos están quitando derechos básicos que se necesitan, a pesar de que nosotros, desde el movimiento, estamos completamente de acuerdo con un diálogo transparente, abierto y claro para llegar a una resolución pacífica”.

En el exterior de la Rectoría se observan ventanas cubiertas con bolsas y carteles con mensajes como “corrupción” y consignas contra el rector.

La ocupación también impacta actividades dentro del campus, incluyendo eventos culturales programados por Semana U, debido a limitaciones logísticas y de seguridad en la zona.

Hasta el momento, no hay una cifra oficial de cuántas personas permanecen dentro del edificio.



