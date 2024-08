Rectores y Ejecutivo ni siquiera se ponen de acuerdo acerca de dónde reunirse para negociar FEES

Los rectores de las universidades públicas y el gobierno ni siquiera se logran poder de acuerdo acerca de dónde reunirse para negociar el monto de dinero que se le debe de dar a estas casas de enseñanza.

Ambas partes se culpan mutuamente por la fallida cita programada para este martes y, de esta forma, las negociaciones están en punto muerto.

Por una parte, la Comisión Nacional de Rectores (Conare) denunció que el Poder Ejecutivo no está cumpliendo las reglas establecidas para la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Así lo expresó el presidente de comisión, Gustavo Gutiérrez Espeleta en una conferencia de prensa esta tarde en las instalaciones de Conare.

​"Nuestro mayor deseo es continuar con el proceso de negociación del FEES, respetar la Constitución Política, por el bienestar del país. Hacemos un contundente llamado para que se respeten los acuerdos que previamente habíamos establecido a propósito del FEES, no solo por Conare, también por el Poder Ejectivo.

"Capricho"

En un comunicado de prensa emitido por el Gobierno este martes, se señala que fueron los rectores los que no accedieron a realizar la quinta sesión en Casa Presidencial, "lo cual es un capricho y están impidiendo un posible acuerdo sobre el monto del FEES".

Además, acusaron a los rectores de abandonar la mesa de diálogo.

"El Gobierno se mantiene anuente a dialogar. Conare debe superar la actitud caprichosa de imponer el sitio de la reunión.Si los rectores insisten con su capricho de no negociar en Casa Presidencial, el Gobierno no tiene más que incluir dentro del Proyecto de Ley del Presupuesto Nacional para el 2025la suma de ¢581,848 millones de colones para el FEES, de los cuales ¢5.761 millones representan un aumento para este año. Este aumento tan sustancial compensa de sobra la inflación correspondiente", señaló la Presidencia.

La solicitud del Poder Ejecutivo de cambiar la sede de la quinta sesión se debe a la situación de violencia que se vivió en el edificio Franklin Chang, sede de Conare, hace quince días. En esa ocasión, estudiantes insultaron a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller.

​"No es de recibo, que la señora ministra de Educación, Anna Katharina Müller improvisara la quinta sesión de la Comisión de Enlace en Casa Presidencial por razones de seguridad, afirmaciones que Conare rechaza contundentemente.

"Lo anterior no es excusa para cambiar sede sin la adecuada coordinación con todas las partes negociadoras, a lo cual se une la no presentación de agenda por parte de la señora Müller y la informalidad de no responder el oficio donde se le solicita respetar lo acordado, en cuanto a que serían las instalaciones del Micitt donde se realizaría esta quinta sesión", expresa un comunicado emitido por los rectores.