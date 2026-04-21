Rectores llegarán este martes a Casa Presidencial a defender aumento del FEES 2027

Los rectores de las universidades públicas llegarán este martes 21 de abril a Casa Presidencial con una posición clara: rechazan un crecimiento del 0% en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 y presentarán una contrapropuesta que contemple un aumento presupuestario.

La reunión, programada para las 2 p.m. en el marco de la Comisión de Enlace, se dará en medio de la presión del Poder Ejecutivo, que planteó congelar el presupuesto universitario para el próximo año.

Esta será la segunda ocasión que se realice una sesión de negociación del FEES desde Zapote.

Desde el Consejo Nacional de Rectores (Conare), su presidente y rector de la Universidad Nacional (UNA), Jorge Herrera Murillo, insistió en que un 0% comprometería el funcionamiento y crecimiento del sistema universitario estatal.

“Un 0% no nos permite seguir creciendo en matrícula, en becas, en calidad de nuestras carreras ni atender las necesidades de nivelación de estudiantes que vienen de secundaria”, advirtió este lunes en conferencia de prensa.

Herrera también subrayó que las universidades públicas enfrentan costos específicos —como la adquisición de equipo científico y tecnológico— que no responden de la misma forma a indicadores como la inflación general.

“Aquí no hay bandos”

En medio del debate por la redistribución interna del FEES, el jerarca rechazó que existan divisiones dentro del sistema universitario, pese a que aún no se logra un acuerdo sobre cómo repartir los recursos.

​“En Conare no hay bandos. No aceptamos que nos pongan en bandos”, afirmó Herrera.

El rector añadió que, aunque existen diferencias de criterio, estas forman parte de un proceso normal entre instituciones que históricamente han trabajado de forma conjunta.

​“Podemos tener divergencias en cuanto a la redistribución, pero somos instituciones hermanas. Tenemos la capacidad para resolverlo en un entorno respetuoso”, sostuvo.

Los rectores aún no definen porcentajes ni montos para la redistribución del FEES. N ﻿ o obstante, el Conare aprobó una “hoja de ruta” con principios orientadores para avanzar hacia un modelo más equitativo.

Entre estos destacan la equidad, la gradualidad, la sostenibilidad financiera y la transparencia, así como el fortalecimiento de la articulación interuniversitaria.

Según lo acordado, estos criterios deberán aplicarse de manera integral para reducir brechas entre universidades, especialmente en favor de aquellas con menor participación histórica en el fondo.

El encuentro se da tras las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, quien sostuvo hace unas semanas que “lo lógico sería” incluso reducir ₡17.000 millones del FEES por la deflación registrada, aunque descartó impulsar ese recorte por dudas jurídicas.

Aun así, el Ejecutivo planteó congelar el presupuesto nominal, lo que en la práctica implicaría un aumento real.

Las universidades, sin embargo, consideran insuficiente esa propuesta y acudirán a la mesa con una solicitud de incremento que les permita sostener sus funciones y expansión.

Si no se alcanza un acuerdo, la decisión final sobre el FEES 2027 quedará en manos de la nueva Asamblea Legislativa que asumirá funciones el próximo 1° de mayo.





