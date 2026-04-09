Rectores insisten en que FEES no debe llegar a la Asamblea Legislativa

La Sala Constitucional condenó al Estado por no girar más de ₡11.500 millones a las universidades públicas, correspondientes al aumento del 2% del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) aprobado para el 2025.

El Tribunal determinó que el Ministerio de Hacienda incumplió una obligación legal y vulneró el derecho a la educación al no transferir estos recursos, los cuales habían sido definidos por la Asamblea Legislativa tras la falta de acuerdo entre el Gobierno y las universidades.

Hacienda se negó a realizar el giro al considerar que se trataba de un gasto nuevo sin financiamiento, argumento que fue rechazado por la Sala IV. Los magistrados señalaron que el Estado está obligado a garantizar el financiamiento de la educación superior pública y no puede desconocer una ley ya aprobada.

No obstante, la sentencia no ordena el pago de los recursos debido al principio de anualidad presupuestaria, ya que el monto corresponde a un periodo vencido.

Nuevas tensiones

Este fallo se da en medio de una nueva negociación del FEES, que vuelve a mostrar tensiones entre el Ejecutivo y las universidades, en un proceso que los rectores califican como atípico.

El Gobierno planteó congelar el aumento en 2027, propuesta que fue rechazada por las casas de enseñanza. Los rectores insisten en que el FEES no puede disminuir ni quedar sujeto a decisiones políticas fuera de la mesa de negociación. También cuestionan la posibilidad de que el tema sea trasladado a la Asamblea Legislativa.

“Este es un tema que no debe llegar a la Asamblea Legislativa, no hay ningún motivo, la Sala IV dio la razón a las universidades y condenó al Estado”, dijo Rodrigo Arias, rector de la UNED.

El escenario, sin embargo, apunta a que, si no hay acuerdo en la Comisión de Enlace, el monto deberá ser definido nuevamente por los diputados. La propuesta del Ejecutivo ha generado molestia en el sector universitario.

"La propuesta del Poder Ejecutivo es profundamente preocupante e inaceptable. No contempla crecimiento para el próximo año ni el reconocimiento de la inflación proyectada”, dijo Carlos Araya, rector de la UCR.

En 2025, el Congreso ya había intervenido para fijar el aumento del 2%, un incremento que finalmente no fue transferido a las universidades.

El fallo de la Sala Constitucional deja claro que el financiamiento es obligatorio, pero también evidencia problemas en la ejecución de los recursos públicos.

Mientras tanto, los rectores mantienen su posición: el FEES no debe reducirse ni resolverse en la Asamblea Legislativa.



Telenoticias procuró una reacción del Ministerio de Educación Pública, pero indicaron que no brindarán declaraciones adicionales sobre el tema.

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