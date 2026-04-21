Rector rechaza crecimiento de otras universidades "a costa del presupuesto de la UCR"

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, rechazó que el crecimiento presupuestario de otras universidades públicas se dé a costa de una reducción en los recursos asignados a la institución que dirige, en el marco de la discusión del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.

A pocas horas de la sesión de negociación en la Comisión de Enlace, Araya aseguró que la Rectoría comparte las preocupaciones manifestadas durante el Consejo Universitario el pasado jueves 16 de abril en sesión, ante una eventual redistribución del fondo que afecte a la UCR.

“ No es posible que el crecimiento económico de las otras universidades, el cual consideramos válido, sea a costa de disminuir el presupuesto de la Universidad de Costa Rica ”, afirmó.

El jerarca enfatizó que no existe oposición al fortalecimiento del resto de casas de enseñanza superior, pero insistió en que este debe darse sin comprometer el financiamiento de la UCR, a la que calificó como una institución clave dentro del sistema educativo costarricense.

“ La UCR es la única universidad completa del país porque en ella se desarrollan todas las áreas de conocimiento, algunas incluso de forma exclusiva como el área de salud. Además, somos la universidad que más profesionales forma en carreras STEM y la que más investigación produce en el país ”, agregó.

Las declaraciones surgen en medio de la tensión previa a la tercera negociación del FEES 2027, programada para este martes a las 2 p. m. en Casa Presidencial, donde el Gobierno ha planteado congelar el presupuesto universitario.

Desde el Consejo Nacional de Rectores (Conare), su presidente y rector de la Universidad Nacional (UNA), Jorge Herrera, advirtió que el 0% comprometería el funcionamiento del sistema universitario estatal, al limitar la expansión en matrícula, becas y calidad académica.

El debate también se centra en la redistribución interna del FEES, proceso en el que aún no existe consenso entre las universidades públicas. Aunque se ha avanzado en una hoja de ruta basada en criterios como equidad, gradualidad y sostenibilidad financiera, no se han definido porcentajes concretos.

De no alcanzarse un acuerdo entre el Ejecutivo y las universidades, la definición final del FEES 2027 quedará en manos de la próxima Asamblea Legislativa, que asumirá funciones el 1.° de mayo.