Rector de UCR entra a edificio tomado por estudiantes "para dialogar" en medio de protestas

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, ingresó este jueves al edificio de la Rectoría que permanece tomado por un grupo de estudiantes, con el objetivo de "abrir un diálogo directo en medio de las protestas".

El ingreso del jerarca se dio hace pocos minutos, mientras los manifestantes mantienen la ocupación del inmueble y reiteran sus principales demandas: la renuncia del rector y la defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEE﻿S) correspondiente al 2027.

Según indicaron los estudiantes durante una conferencia de prensa, su movimiento responde a cuestionamientos sobre la transparencia de la actual administración universitaria, así como a la preocupación por el futuro del financiamiento estatal para las universidades públicas.

En días recientes, las negociaciones entre el Gobierno y el sector universitario en torno al FEES se rompieron, lo que trasladará la decisión final a la nueva Asamblea Legislativa.



De momento, se desconoce cuántas personas permanecen dentro del edificio de la Rectoría, ya que los manifestantes han evitado brindar detalles.

Asimismo, han solicitado garantías de que no se tomarán represalias en su contra por la toma del recinto.

Las autoridades universitarias y la comunidad estudiantil se mantienen a la expectativa de los resultados del encuentro, que podría marcar el rumbo del conflicto en las próximas horas.