Rector de UCR designa comisión para negociar con estudiantes que tomaron edificio

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, encomendó a una comisión la búsqueda de espacios de diálogo con el grupo que mantiene desde hace 13 días la toma del edificio administrativo B de la sede Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca.

La comitiva la encabezará la vicerrectora de Vida Estudiantil, Leonora De Lemos, y la complementarán la integrante del Consejo Universitario, Esperanza Tasies, así como Javier Tapia y Miguel Guzmán, según se desprende de la circular R-23-2026 a la que Teletica.com tuvo acceso.

"Esta comisión tendrá como función principal establecer canales de comunicación efectivos entre las partes involucradas, promoviendo acuerdos que resguarden los principios institucionales, el bienestar colectivo y la continuidad de las funciones sustantivas de la universidad", reza el comunicado dirigido a la comunidad de la casa de enseñanza.

La toma del edificio que sirve de sede de la Rectoría cumplió este lunes 13 días activa.

El autodenominado "Movimiento Estudiantil Autónomo" divulgó el 24 de abril pasado un pliego con 69 solicitudes para desocupar el inmueble.

El primer punto tiene que ver, precisamente, con la instalación de una mesa formal de negociación con la Rectoría, además de representantes del Consejo Universitario, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), con acompañamiento jurídico y actas.

Sin embargo, la principal demanda del grupo es la renuncia de Araya "ante la pérdida de confianza política en su conducción de la defensa" del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) "y su ineficiencia en la gestión, defensa y distribución de los recursos internos" del centro de estudios.

El propio académico ha descartado dimitir y reiteradamente ha defendido su administración, que ha sido blanco de múltiples cuestionamientos desde diferentes flancos.

Por su parte, cinco días después de que se emitiera el pliego, De Lemos hizo una instancia al grupo para retomar el diálogo a la mayor brevedad posible. La vicerrectora de Vida Estudiantil dijo coincidir con los manifestantes en la necesidad de fortalecer la lucha por el financiamiento de la educación superior y, en particular, el de la Universidad de Costa Rica.