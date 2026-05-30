Realizan campaña de vacunación contra la influenza para personas en condición de calle

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizó este sábado una jornada de vacunación contra la influenza dirigida a personas en condición de calle en el centro de San José.



La actividad formó parte de las estrategias extramuros que desarrolla la institución. El objetivo es llevar los servicios de salud a poblaciones vulnerables fuera de clínicas, Ebáis y hospitales (ver video adjunto en la portada).



La campaña se efectuó en coordinación con la organización Chepe Se Baña. Funcionarios de la Clínica de Tibás aplicaron las dosis durante toda la mañana en distintos puntos de atención que utiliza esta organización.



Entre ellos estuvieron el bus ducha y la unidad móvil de atención médica. Las autoridades reportaron una buena respuesta por parte de las personas beneficiadas y de los voluntarios que participan en estas iniciativas.



Según la CCSS, la vacunación contra la influenza es gratuita y busca reducir el impacto de los virus respiratorios durante la temporada lluviosa.



Las autoridades médicas recordaron que la influenza puede provocar complicaciones graves. El riesgo es mayor en adultos mayores, niños, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y poblaciones vulnerables.



La institución adquirió 1,5 millones de dosis para la campaña de vacunación de este año. La jornada nacional se mantendrá durante aproximadamente dos semanas más.



La CCSS hizo un llamado a las personas que aún no se han vacunado para que acudan a cualquier establecimiento de salud del país.



Los equipos de salud también realizan recorridos en otros puntos de alta afluencia. Entre ellos figura el Mercado Central de San José, donde buscan inmunizar a trabajadores y usuarios.



La meta es aumentar la cobertura de vacunación y prevenir un incremento de enfermedades respiratorias durante los próximos meses.





