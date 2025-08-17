Reabierta Ruta 32 tras 60 horas de cierre por derrumbes

La Ruta Nacional 32, que conecta San José con Limón, fue reabierta este domingo 17 de agosto tras permanecer cerrada por más de 60 horas debido a derrumbes registrados.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que, luego de una inspección realizada en horas de la mañana, se constató que no se han producido nuevos desprendimientos en los sectores afectados, lo que permitió habilitar nuevamente el tránsito.

No obstante, las autoridades advirtieron que, debido a la saturación de los suelos en la zona, se mantendrá un monitoreo constante y se aplicarán cierres preventivos a partir de las 5:00 p.m., en caso de ser necesario.

“Tras la inspección realizada la mañana de este domingo 17 de agosto y verificar que no se registran desprendimiento de nuevo material en los kilómetros 28 y 31, se procede con la apertura de la RN 32”, indicó el MOPT vía Facebook.

Un cierre prolongado

El paso por la Ruta 32 se interrumpió desde la tarde del jueves 14 de agosto, cuando un derrumbe obligó al cierre total de la vía. Aunque la maquinaria del MOPT y del Conavi trabajó desde el viernes en la limpieza, la magnitud de los deslizamientos y un nuevo desprendimiento registrado el sábado impidieron la reapertura hasta hoy.

Durante los días de cierre, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas: la Ruta 10 por Turrialba y el trayecto Bajos de Chilamate–Vuelta de Kopper para todo tipo de vehículo, mientras que la vía por Vara Blanca estuvo habilitada únicamente para automóviles livianos.

La Ruta 32 suele enfrentar cierres recurrentes en esta época del año debido a las intensas lluvias, los derrumbes y la caída de material en las laderas.

Ante este panorama, las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones y planificar los viajes con antelación, tomando en cuenta que podrían darse cierres preventivos en cualquier momento.



