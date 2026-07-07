¿Quiere vender desde un vehículo? Cartago ya tiene reglas para el “comercio sobre ruedas”

La Municipalidad de Cartago habilitó oficialmente el llamado “comercio sobre ruedas” en el cantón, luego de publicar el reglamento que establece los requisitos para que los comerciantes puedan vender productos o promocionar servicios desde vehículos, remolques o unidades adaptadas (ver video adjunto).

La normativa entró en vigencia tras su publicación en el diario oficial La Gaceta y establece que las personas interesadas deberán realizar el trámite correspondiente ante el Departamento de Patentes. Además, deberán cumplir requisitos como contar con permiso sanitario, póliza, inscripción ante el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social.

El reglamento también establece las condiciones que deberán cumplir los automotores utilizados para esta actividad comercial, entre ellas contar con ventanas de atención, inspección técnica vehicular vigente, un sistema eléctrico seguro e iluminación adecuada.

Los sitios donde podrán ubicarse estas unidades, los horarios de operación y la cantidad máxima permitida por zona serán definidos por el Área de Gestión Vial, tomando en cuenta factores relacionados con la seguridad vial y peatonal.

La Municipalidad indicó que las autorizaciones podrán otorgarse tanto a personas físicas como jurídicas que cumplan con el proceso establecido y con todos los requisitos definidos en la normativa.

Además, el reglamento contempla las prohibiciones, sanciones y alcances de esta nueva modalidad comercial, con la que el cantón busca regular las actividades económicas realizadas desde unidades móviles.







