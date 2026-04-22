Quiebran vidrios y rayan paredes: estudiantes causan destrozos en Rectoría UCR

Un grupo de estudiantes tomó, la tarde de este miércoles, el edificio de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), tras ingresar por la fuerza y provocar daños en la infraestructura, en medio de las protestas por el financiamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.

La manifestación estaba convocada para la 1 p. m. frente al edificio administrativo, aunque los estudiantes, algunos encapuchados, se acercaron al sitio hasta horas después.

En un primer momento, las personas manifestantes sostuvieron un intercambio con autoridades universitarias (ver fotografías en la portada).

Posteriormente, el rector Carlos Araya se retiró del lugar. Minutos después, un grupo de estudiantes ingresó al inmueble, quebró puertas de vidrio y concretó la toma del edificio.

Durante el incidente, se activaron protocolos de evacuación mientras se desarrollaba una sesión de la Comisión de Asuntos Estudiantiles del Consejo Académico.

Posición de la UCR

La Universidad de Costa Rica informó que, ante la protesta, autoridades de las vicerrectorías de Docencia, Vida Estudiantil y Acción Social se presentaron en el sitio para atender directamente a los manifestantes. Según indicaron, "se propuso conformar una representación estudiantil para abrir un espacio formal de diálogo con el rector y su equipo"; sin embargo, esta iniciativa no fue aceptada.

La institución señaló que, tras la solicitud de salida del rector, este acudió al lugar con el objetivo de escuchar al estudiantado, pero las condiciones impidieron un diálogo adecuado. Posteriormente, se produjo el ingreso violento al edificio, situación que mantiene a un grupo de alumnos dentro de las instalaciones.

La Rectoría hizo un llamado a resguardar la integridad de las personas y el cuidado de la infraestructura universitaria. Asimismo, reiteró su defensa del FEES y su oposición a cualquier recorte presupuestario que afecte la educación superior pública. También reafirmó su respeto al movimiento estudiantil y su disposición al diálogo en condiciones adecuadas.

Tensión por el FEES 2027

La toma ocurre en medio de un aumento de la conflictividad tras el rompimiento de las negociaciones entre el Gobierno y las universidades públicas por el FEES 2027. El Poder Ejecutivo rechazó la propuesta del Consejo Nacional de Rectores (Conare), que planteaba un incremento del 2,94%, y propuso congelar los recursos, lo que generó fuertes críticas del movimiento estudiantil.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR), Mariel Rojas, calificó la situación como “preocupante” y aseguró que las protestas continuarán hasta garantizar un financiamiento adecuado. Según indicó, el traslado de la discusión a la Asamblea Legislativa prolongará el conflicto, por lo que las manifestaciones se mantendrán en distintos puntos del país.





