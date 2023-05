Quepos convoca a jornada de donación de sangre este miércoles

15 de mayo de 2023, 9:00 AM

“Como empresa comprometida con la comunidad, queremos que las y los quepeños no tengan excusas para no donar, es por ello que hemos organizado un evento de un día, en donde esperamos contar con más de 100 donantes, un número bajo para la cantidad de locales que somos en la comunidad”, afirmó Arlene Alfaro, gerente de Responsabilidad Social Empresarial de Marina Pez Vela.

Las personas que deseen donar sangre deben cumplir requisitos como tener entre 18 y 60 años, un peso mínimo de 50 kilos, no tener gripe o fiebre y no haber recibido un trasplante de órganos. A ello se suman también no padecer de epilepsia, tuberculosis ni enfermedades severas del corazón o cáncer.