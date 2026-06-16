Quejas de pacientes que reclaman su derecho a la salud abarrotan Sala IV

Los reclamos por problemas de atenciones médicas abarrotan la Sala Constitucional. En lo que va del año, los magistrados han tramitado 8.423 recursos de amparo.

De acuerdo con el Alto Tribunal, la mayoría de solicitudes de amparos son por retrasos en cirugías; citas médicas y medicamentos.

"Los asuntos de salud ocupa una parte importante del trabajo de la Sala Constitucional. La tendencia observada en los últimos años refleja un incremento en la cantidad de personas que acuden al tribunal", comentó Denisse Mora, vocera de la Sala.

Del total de casos atendidos este año, los magistrados declararon 5.933 recursos con lugar y rechazaron 1.234.

Los recursos de amparo por violaciones al derecho a la salud aumentaron un 128% aproximadamente entre el 2020 y el 2025.