¿Qué va a pasar con Pietra Verdi? “Lamentablemente, no hay sustento legal”, dice experto

Daniel Suchar, analista financiero, asegura que las personas que invirtieron en Pietra Verdi no pueden hacer nada, desde el punto de vista legal, lo que dificulta la posibilidad de retornar el dinero.

Sin embargo, considera que los afectados, lo más que podrían hacer, es demandar por estafa a los líderes de ese esquema en Costa Rica.

“Mucha gente no va a recibir nada porque, lamentablemente, no hay sustento legal como facturas, declaraciones juradas, etc., contra alguna empresa que esté en el país y eso dificulta la posibilidad de retornar algún dinero por la vía legal. Este tipo de plataformas están fuera del país, mucho está en la nube y como ni tienen rastreabilidad a nivel tributario es mucho más difícil ir a buscar dineros”, dijo Suchar.

Para el economista, lo que hay es una figura de confianza entre las personas y eso sí es demandable.

“Aquí es donde las personas que están debajo de la pirámide pueden demandar a los líderes por estafa, solo tienen que hacer uso de los pantallazos de conversaciones y correos electrónicos para envolverlos en este tipo de delito”, comentó Daniel Suchar.

En muchas ocasiones, los líderes de estos "fondos de inversión" huyen del país o desaparecen porque reciben amenazas.

El humorista Álvaro Mora y el modelo Greivin Morgan serían los líderes de Prieta Verdi en el país. Ambos se refirieron al tema en sus redes sociales: dijeron que ya organizaron un grupo de asesoría jurídica experta entre Brasil y Costa Rica, con el fin de revisar la documentación que necesitan para recuperar el dinero de los afectados.

“Esta ha sido y seguirá siendo nuestra prioridad número uno. Tengo claro que estamos viviendo momentos difíciles, pero también tengo claro que, si sembré bien, voy a recoger bien. Siempre he actuado con transparencia y honradez. Todos mis esfuerzos y energía están enfocados en buscar alternativas efectivas”, señaló Álvaro Mora.

Pietra Verdi es una empresa brasileña que comercializa esmeraldas y piedras preciosas, que busca socios comerciales (personas) que inviertan con pequeñas o grandes cantidades de dinero en dicho mercado, para luego retribuirle las ganancias a través de criptomonedas.

“Fuimos engañados, nos sentimos utilizados y estamos siendo respaldados y asesorados por un bufete de abogados para hacerle frente a la denuncia que interpondremos contra la persona responsable. Nos hemos visto fuertemente golpeados, tanto económica como emocionalmente, quienes nos conocen o han seguido por más tiempo saben que nuestras intenciones han sido siempre honestas y que nunca nos prestaríamos para nada que afecte intencionalmente a alguna persona de la misma forma”, dijo Greivin Morgan.

Pietra Verdi tiene, aproximadamente, año y medio de estar trabajando en el país. Unas 15 mil personas estarían involucradas en esto y se desconoce cuánto dinero se ha invertido en esta plataforma tipo pirámide.

“Hemos recibido más de 50 denuncias de diversa índole, estas denuncias están relacionadas, principalmente, con supuestas empresas que afirman ser supervisadas y autorizadas para realizar préstamos a cambio de un depósito previo o en cuentas bancarias de personas particulares que realizan intermediación financiera en nuestro país y captan dinero para multiplicarlo a través de nuevos integrantes”, expresó Rocío Aguilar de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Pietra Verdi prometía rendimientos del 20% mensuales, durante un año, mediante una inversión mínima de al menos $25 y máxima de $10.000, a través de la comercialización de esmeraldas en Brasil. La inscripción se pagaba con criptomonedas.



