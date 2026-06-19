¿Qué tan seguras son las pruebas nacionales? Auditoría advirtió debilidades en el sistema

La filtración de un examen de inglés que obligó al Ministerio de Educación Pública (MEP) a anular y reprogramar la Prueba Nacional Estandarizada de Lenguas Extranjeras volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de control que rodean este tipo de evaluaciones.

La situación adquiere mayor relevancia debido a que una auditoría interna del propio MEP ya había advertido sobre debilidades en los procesos y controles relacionados con las Pruebas Nacionales Estandarizadas.

El informe, elaborado por la Auditoría Interna de la institución, analizó el sistema de evaluación durante el periodo comprendido entre 2023 y 2025 (ver video adjunto).

Entre los hallazgos, el documento señala oportunidades de mejora en áreas como el control interno, la gestión de la información y la consistencia de los procedimientos utilizados para la aplicación de las pruebas. Además, identifica la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y los protocolos que respaldan el proceso de evaluación.

La auditoría también concluye que, aunque el sistema se ha implementado durante los últimos años como parte de la estrategia de evaluación nacional, aún requiere ajustes para alcanzar una mayor madurez técnica y administrativa. Entre las recomendaciones destacan mejoras en los procedimientos de aplicación, así como en el resguardo y seguimiento de la información generada.

El informe recuerda que el principal reto de las Pruebas Nacionales Estandarizadas no se limita a medir el desempeño académico de los estudiantes, sino también a garantizar que las evaluaciones se desarrollen bajo condiciones seguras, equitativas y confiables para todos los participantes.

Telenoticias consultó al MEP sobre los hallazgos contenidos en la auditoría y su relación con los recientes acontecimientos relacionados con la prueba de inglés. Sin embargo, al cierre de edición, la consulta permanecía en trámite.



