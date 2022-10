¿Qué pueden hacer los propietarios de carros dañados por inundación?

Por Daniel Céspedes | 18 de octubre de 2022, 13:57 PM

Un percance de la naturaleza, como las inundaciones, puede generar daños considerables a un vehículo, cuya reparación podría salir muy costosa. ¿Qué se puede hacer en caso de que esto suceda?

El Instituto Nacional de Seguros (INS) contempla la posibilidad de cubrir este tipo de daños ocasionados por fenómenos naturales, bajo el seguro voluntario “H” de riesgos adicionales.

“Entendida esta como el efecto que ocasiona la lluvia en los desbordamientos de ríos. ¿Qué sucede si un cliente tiene un siniestro relacionado con inundación? Pues hay que hacer un análisis de amparabilidad para determinar si existe una condición en particular o exclusión, o alguna situación específica que afecte la amparabilidad del reclamo”, comentó Grace Segura, funcionaria del INS.

El experto técnico de Autopits, Rodolfo Murillo, señala que un daño por inundación puede provocar la pérdida total de un vehículo.



“Lo principal es no dar arranque al vehículo hasta que un técnico haya revisado los componentes eléctricos, que no estén mojadas las cajas de fusibles, las cajas de los equipos electrónicos, y asegurarnos de que la parte del cableado, batería y computadora del vehículo no tengan agua”, indicó Murillo.

Para más detalles, puede ver el video adjunto.