¿Qué pasó con la decisión de los médicos forenses de no trabajar horas extra?

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), únicamente una médico forense sigue aún sigue sin realizar horas extra ni guardias, así lo confirmó la institución a Teletica.com tras una consulta de este medio.

"No hubo negociación, ni acuerdo, los doctores depusieron el movimiento, las fechas de regreso fueron variadas, pero fue en el mes de enero que se produjeron", dijo el OIJ en un correo enviado por la oficina de prensa.

Además, la policía judicial explicó que al ser solo una persona la que se mantiene fuera del rol habitual de guardias, entonces no hay retrasos en la entrega de cuerpos ni en el funcionamiento habitual de la morgue judicial, como ocurrió en los primeros días del movimiento.



La decisión de regresar, dice el OIJ, fue una decisión personal de los médicos.



El origen de este movimiento se remonta a finales de noviembre del 2024, cuando tras una negociación fallida entre el Poder Judicial, la Unión Médica Nacional y los funcionarios de Medicina Legal, representantes de los especialistas forenses anunciaron que no iban a trabajar más horas extra después del 1 de diciembre del 2024.



Solo 3 de 13 autopsias se realizaron durante el 7 y 8 diciembre, primer fin de semana en el que los funcionarios no realizaron las guardias. En esa oportunidad, Randall Zúñiga, director del OIJ, aseguró que estaban acelerando el proceso para declarar ilegal la huelga de los especialistas.



Además, el jerarca hizo un llamado a las personas que sufrían un retraso en la entrega de cuerpos de familiares para que interpusieran un recurso de amparo.

"Reconocemos la labor de los médicos, pero no podemos permitir que la disponibilidad se considere renunciable o una forma de esclavitud. Esto ya ha sido aclarado por la Sala Constitucional en múltiples ocasiones”, dijo Zúñiga en ese momento.

Para entonces, la Unión Médica Nacional cuantificaba en una cifra cercana a 40 la cantidad de médicos forenses que trabajaban en el Poder Judicial, la cual, aseguran, no alcanza para cubrir la necesidad de personal sin recurrir a horas extra.



Teletica.com consultó a dicho sindicato por su posición respecto al regreso a las labores de los médicos forenses y contradicen al OIJ respecto a que el regreso es voluntario.

"En respeto a procesos judiciales que se encuentran abiertos en la Corte Suprema de Justicia los médicos forenses tomaron la decisión de regresar a realizar un tiempo extraordinario obligado, que no es un tiempo extraordinario voluntario", dijo Janice Sandí, representante de dicho sindicato.

Sandí puntualizó que a lo interno están tomando varias medidas para resguardar los derechos laborales de los trabajadores y que en los próximos días las darán a conocer.