¿Qué pasa con las actividades de Semana U tras la toma de la Rectoría UCR?

La lucha de los estudiantes universitarios desde la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) sigue. El movimiento estudiantil continúa con la toma del edificio, 41 horas después de haber ingresado a la fuerza y vandalizado el inmueble.



La situación, que se desarrolla en medio de la Semana Universitaria de la UCR, se da por el descontento estudiantil con el actual rector, Carlos Araya, y la negociación del FEES 2027, luego de que el Gobierno se retirara de la mesa de negociación de la Comisión Nacional de Rectores (Conare).



La toma de la Rectoría UCR y las convocatorias a manifestaciones han provocado la cancelación de algunas actividades en distintas facultades.



Pese a ello, el atractivo central de SemanaU, los conciertos, no fueron cancelados. El pasado jueves, Mariel Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de dicha institución (FEUCR), informó mediante redes sociales que el cartel artístico se desarrollará con normalidad.



Este viernes desde la tarima en el parqueo de Ciencias Económicas se presentarán Rialengo a las 2:40 p. m., Guadalupe Urbina a las 4 p. m., Queen of Reggae a las 5:20 p. m., Mentados a las 6:40 p. m. y Un Rojo a las 8 p. m.





Según un contrato adjudicado en﻿ marzo, la universidad estatal usó alrededor de ₡45 millones para la producción técnica de la Semana Universitaria 2026.



Inicialmente, el presupuesto estimado era de ₡50,2 millones; sin embargo, el proceso terminó adjudicándose por más de ₡5 millones menos.



Simultáneo a los conciertos, la FEUNA, FEITEC, FEUCR, FEUNED y la Confederación Estudiantil de la UCR convocó a un "plantón de resistencia" desde la Plaza de la Libertad de Expresión a las 4:30 p. m.





Además, a las 9 a. m. convocaron una marcha con distintas bandas por la milla universitaria de la Sede Rodrigo Facio. Posteriormente, esta manifestación saldrá a las calles.

"Hoy no es cualquier día, hoy 24 de abril se conmemora la verdadera esencia de la Semana Universitaria gracias al movimiento estudiantil. Manifestémonos por la defensa del FEES", expresó FEUCR vía Instagram.

Este último evento mencionado está en desarrollo.

La recomendación es clara: si desea asistir a estos eventos, manténgase informado a través de las redes sociales de las distintas federaciones y artistas que se presentarán, ya que si la toma continúa, cualquier cambio puede ocurrir.