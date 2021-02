¿Qué opinan precandidatos liberacionistas de reunión entre Arias, Figueres y Chinchilla?

Días pasados los expresidentes de la República, Óscar Arias, José María Figueres y Laura Chinchilla, sostuvieron un encuentro para conversar acerca de los procesos internos del Partido Liberación Nacional (PLN) en donde se elegirá al candidato para las elecciones del 2022.

Entre los hombres que ya han oficializado su precandidatura están el exdiputado Guillermo Constenla, Fernando Zamora, exsecretario general del PLN, y Claudio Alpízar, politólogo.

Teletica.com les consultó a ellos tres su criterio acerca de esta reunión, a lo que manifestaron, entre otras cosas, que los expresidentes "tienen todo el derecho al aspirar al ideal del consenso, siempre y cuando no impidan a los demás participar” y que se realice la elección bajo el proceso de convención abierta.

"El ideal del consenso no es un ideal que por sí solo deba satanizarse, siempre y cuando no impida la participación libre de los que estamos dispuestos a entrar a la pelea", dijo Fernando Zamora.

Por su parte, Claudio Alpízar dice desconocer el candidato que los expresidentes estarían considerando. Sin embargo, para él es importante y fundamental que la elección tenga una cantidad grande de precandidatos y que se haga de una manera democrática.

"Si se pretende escoger a alguien ya conocido por muchos costarricenses que no representa las grandes preocupaciones ciudadanas, es muy posible que Liberación Nacional no recoja los resultados que esperaría de esa decisión. Si el candidato en que el están pesando los expresidentes pudiera reunir características más apegadas a lo que exigen los ciudadanos, y no lo que pretenden los expresidentes, podría ser una decisión acertada", comunicó el politólogo.