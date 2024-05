¿Qué hago si me atacan las abejas?

Luego de la emergencia que dejó unas 30 personas afectadas en Turrialba, entre estas dos en condición delicada, un experto le dice qué hacer en caso de ser atacado por abejas.



Teletica.com conversó con Johan Van Veen, académico investigador en el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (Cinat) de la Universidad Nacional (UNA).

El especialista asegura que lo ocurrido en el cantón cartaginés no es extraño, sobre todo por la época del año.



El experto explicó qué se debe y qué no se debe hacer en caso de ver un enjambre.

​"Si usted vio a las abejas, muévase lento, no las moleste, no corra, ni mueva mucho las manos. El ruido, los movimientos bruscos, los perciben como amenaza y por eso atacan. En Costa Rica, la mayoría de insectos de este tipo son abejas africanizadas, tienen comportamientos defensivos y se van primero a la cara, a los ojos, y pueden afectar mucho a una persona", resaltó.

Van Veen desmintió mitos como que el humo las aleja y aclaró que esta técnica es utilizada por agricultores cuando están dentro de la colmena, no cuando ya andan fuera.

Además, tirarse a una piscina o al suelo tampoco funciona porque los animales siguen presentes.

"Si ya lo atacaron, lo mejor es salir del lugar y taparse la cara con las manos. Si mueve las manos y corre, lo que hace es que lo piquen más, porque lo ven como un peligro que hay que compartir. Repito, huír del sitio es la mejor opción si ya lo atacaron, pero si las abejas no lo han visto no hay que correr ni mover mucho los brazos, esto las altera más, lo que se traduce en picaduras", dijo.

El especialista en apicultura advirtió que si ve un panal, lo mejor es advertir a los bomberos y no acercarse.

"Si tiene un panal en su casa o en algún lugar cercano, no lo toque, no las moleste. Busque especialistas como Bomberos de Costa Rica o advierta a Senasa (Servicio Nacional de Salud Animal), el problema es que ellos no tienen el equipo, entonces le corresponde a Bomberos solucionar. En esta temporada pueden ocurrir más ataques por ser época lluviosa, por eso hay que estar alertas y saber cómo actuar", finalizó.