¿Qué hacen algunos equipos durante el parón del campeonato?

Nota redactada por: Argenis Picado

El campeonato nacional fue pausado desde el domingo 2 de noviembre, cuando se jugó la jornada 15 del Apertura 2025 para darle espacio a la Selección Nacional con el objetivo de que logre la clasificación a la siguiente Copa del Mundo.

Mientras se reanuda el certamen, algunos equipos realizan fogueos con equipos de la segunda división. Mientras otros prefieren entrenar con normalidad y reforzar el análisis de video para las restantes tres jornadas de fase regular.

Por ejemplo, el gerente deportivo del Pérez Zeledón, Robert Arias, comentó que solamente planificaron un amistoso contra el Deportivo Saprissa, el cual perdieron 2-1.

“Tratamos de darle minutos a jugadores que no han sido tan regulares, y aprovechamos para intentar recuperar a jugadores como Manuel Morán y Joaquín Aguirre que han presentado sobrecargas musculares”, comentó el gerente deportivo sureño.

Por otro lado, Hancer Zuñiga del Municipal Liberia y Minor Díaz de Sporting, únicamente se enfocan en potenciar sus fortalezas para lograr la clasificación a semifinales y cerrar de una buena forma el torneo, respectivamente.

“Somos conscientes de que hemos cometido errores, y el cuerpo técnico se ha encargado de trabajar eso para intentar clasificar a la siguiente fase ya que esta planilla se armó con ese objetivo de estar semifinales” comentó Hancer.

“Estamos trabajando en el repaso por líneas para fortalecer cosas en las que hemos fallado, el autoanálisis y la parte física para cerrar de mejor forma el campeonato” indicó el estratega albinegro.

El torneo nacional regresa el 20 de noviembre con el juego de reposición ente Alajuelense y Cartaginés.



