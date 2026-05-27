¿Qué es la leishmaniasis cutánea o "papalomoyo" y qué tan frecuente es en Costa Rica?

El médico veterinario de la Universidad Nacional (UNA) Víctor Montenegro, quien participó en la investigación que detectó Leishmania infantum en perros, y el doctor Andrés Gerardo Fernández, de vigilancia epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), explicaron que existen diferentes tipos de leishmaniasis.

Ambas enfermedades son provocadas por parásitos del género Leishmania, pero no corresponden al mismo tipo de infección ni tienen el mismo comportamiento clínico. La forma de contagio es por medio de mosquitos flebótomos.

La más frecuente en Costa Rica es la leishmaniasis cutánea, conocida popularmente como "papalomoyo". Esta enfermedad afecta la piel y provoca llagas o úlceras. Generalmente se presenta en zonas boscosas o rurales y es considerada endémica en el país.

“La leishmaniasis cutánea es la que tradicionalmente se conoce como papalomoyo. Produce lesiones en la piel y es transmitida por flebótomos”, explicó Montenegro.

El especialista detalló que este padecimiento es transmitido por un insecto conocido popularmente como papalomoyo o flebótomo, el cual adquiere el parásito al picar animales infectados y posteriormente puede transmitirlo a humanos.

Por otro lado, la leishmaniasis visceral corresponde a una forma distinta y más severa de la enfermedad. Esta es causada específicamente por Leishmania infantum y afecta órganos internos como el hígado, el bazo y la médula ósea.

Montenegro advirtió que esta variante puede provocar fiebre, pérdida de peso y complicaciones graves si no se detecta y trata a tiempo.

Fernández aclaró que la variante visceral causada por Leishmania infantum no es considerada propia de Costa Rica. Precisamente, el reciente estudio de universidades públicas confirmó por primera vez la presencia local del parásito en perros dentro del territorio nacional.

El epidemiólogo también enfatizó que el caso del sancarleño Dennys Vargas Villalobos corresponde a leishmaniasis cutánea y no tiene relación con la investigación sobre Leishmania infantum en perros.





“La enfermedad del señor corresponde al papalomoyo tradicional que históricamente ha existido en Costa Rica”, explicó el especialista.

Fernández añadió que, a diferencia del dengue, la leishmaniasis no es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. El contagio ocurre mediante el flebótomo (también llamado papalomoyo) y no existe transmisión directa entre personas ni de perros hacia humanos.

El hombre presentó lesiones en el pecho y la garganta. Además, denunció que inicialmente recibió una cita médica para 2032 y que no obtuvo el medicamento necesario.

431 casos de leishmaniasis en 2025

Desde la CCSS, Fernández detalló que durante 2025 se contabilizaron 431 casos confirmados de leishmaniasis en Costa Rica.

De acuerdo con la institución, el 98,6% de los casos correspondió a leishmaniasis cutánea, mientras que el 1,4% fue de leishmaniasis visceral.

El especialista indicó que la enfermedad mantiene un comportamiento endémico. Los casos se concentran principalmente en regiones con presencia del flebótomo, como la región Huetar Atlántica, Huetar Norte y Brunca.

Además, insistió en que la detección de Leishmania infantum en perros no representa una emergencia fuera de control ni significa que las mascotas deban ser abandonadas o agredidas.

Sobre un posible aumento de ambas enfermedades, los especialistas descartan la hipótesis. Para contrastar estas declaraciones, Teletica.com solicitó los datos del Ministerio de Salud, pero hasta el momento de publicación de esta nota no ha habido respuesta.

El doctor Andrés Gerardo Fernández aclaró que el "papalomoyo" es una enfermedad endémica, por lo que los brotes pueden aparecer en cualquier momento en el país, aún más si las personas visitan o vacacionan en las zonas del país antes mencionadas.

Por su parte, la bacteria Leishmania infantum no es común en el país. El análisis genético hecho por Montero y otros especialistas mostró que los parásitos encontrados en los ocho perros tienen gran similitud con cepas identificadas en Marruecos y España.



​“Se analizaron segmentos del ADN y es muy parecida a la que está en el Mediterráneo, específicamente en Marruecos y España. Muy posiblemente llegó recientemente de ahí”, señaló Montenegro.

Los expertos recomendaron usar repelentes, mosquiteros y evitar la exposición prolongada en zonas boscosas durante las horas de mayor actividad del insecto.