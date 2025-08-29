¿Qué acciones toma el PANI ante caso de aparentes abusos contra estudiante de Palmares?

El caso de presuntos abusos sexuales contra un estudiante del Colegio Experimental Bilingüe de Palmares motivó una respuesta interinstitucional, derivada de la activación de protocolos que tiene el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Una de las entidades que las guías demandan es el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Ante consulta de Teletica.com, el departamento de prensa de esa institución confirmó que, tras conocer el caso, se ordenó una intervención de la oficina de San Ramón. Esta incluyó una coordinación inicial con el centro educativo y con el Hospital Carlos Luis Vega, en San Ramón, donde se le brindó atención psicológica al menor.

El director general de ese establecimiento de salud, Jonathan Sosa, confirmó ante una gestión paralela de este medio que la víctima recibió una atención multidisciplinaria en el Servicio de Emergencias. No obstante, no fue posible conocer detalles de la misma, ya que el paciente es menor de edad.

De igual forma, se hizo una verificación de la denuncia con el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Al respecto, se tienen en trámite solicitudes adicionales con ambas instituciones.

El Patronato de la Infancia confirmó que se llevará a cabo un “auditoraje social de derechos” en el colegio, al tiempo que se anunciaron acciones preventivas y educativas para la población estudiantil y docente.

Por este caso, se tiene en curso una investigación disciplinaria con entre seis y siete estudiantes de décimo y undécimo, confirmó el director de Educación de Occidente, Miguel Sibaja.