Puente cercano al Juan Santamaría será sustituido: estas son las afectaciones previstas

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció el inicio de los trabajos para sustituir el puente modular ubicado frente al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Las labores comenzaron este lunes y se desarrollarán específicamente en el sentido El Coyol-San José.

Según informó la institución, el objetivo es instalar una nueva estructura con mayor capacidad y mejores condiciones para el tránsito pesado que circula diariamente por la zona (ver video adjunto de Telenoticias).

El nuevo puente será una estructura modular de doble cercha, diseñada para responder de mejor manera a las condiciones geométricas del sector y al flujo vehicular.

De acuerdo con el MOPT, durante esta primera etapa los trabajos se realizarán fuera de los carriles de circulación, por lo que no se prevén afectaciones al tránsito. Sin embargo, la institución adelantó que más adelante sí será necesario aplicar cierres parciales y pasos regulados cuando se lleve a cabo la sustitución definitiva de la estructura actual.

“El nuevo paso responderá todavía mejor a las condiciones geométricas en el sitio y a las velocidades de circulación de los vehículos pesados”, indicó el ministerio.

La cartera explicó que el cambio responde a criterios preventivos y de planificación vial, ante la posibilidad de un aumento en la cantidad de vehículos una vez avance el proyecto de la carretera San José-San Ramón.

La nueva estructura podría quedar instalada en aproximadamente un mes.