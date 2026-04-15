Psiquiatra experto en "bullying" llega a Costa Rica con claves para enfrentar la violencia escolar

El médico psiquiatra y psicoterapeuta Lucas Raspall será una de las figuras centrales de Parenting 4.0, un evento internacional que reunirá en Costa Rica a especialistas en desarrollo infantil y adolescente.

La actividad se desarrollará de forma presencial en el Hotel Marriott Heredia el 9 y 10 de mayo y pondrá el foco en los principales retos que enfrentan madres y padres en la actualidad.

Raspall, reconocido conferencista y autor, compartirá estrategias orientadas a fortalecer la comunicación, el vínculo emocional y la guía durante etapas clave como la preadolescencia y la adolescencia, consideradas momentos críticos en el desarrollo de los hijos.

Crianza con enfoque actual y herramientas prácticas

Parenting 4.0 busca brindar a las familias recursos concretos para enfrentar situaciones cotidianas en el hogar, desde la regulación emocional y las conductas desafiantes, hasta el impacto del entorno digital, el bullying y la construcción de vínculos sanos.

El evento contará además con la participación de especialistas internacionales de Colombia, Chile y Argentina, quienes abordarán temas como el desarrollo emocional, social y biológico en la niñez, el establecimiento de límites con conexión, el manejo de conductas complejas; el uso de pantallas, redes sociales y dispositivos móviles y la influencia del entorno y rol de los padres.

Durante las jornadas, las personas asistentes tendrán acceso a charlas, espacios de reflexión y herramientas aplicables de forma inmediata en casa.

Temperamento y adolescencia, ejes centrales

Uno de los puntos clave será la comprensión del temperamento infantil, aspecto que explica por qué cada niño reacciona de forma distinta ante una misma situación. Especialistas coinciden en que reconocer estas diferencias permite reducir conflictos y fortalecer la relación familiar.

En paralelo, se abordará la adolescencia como una etapa de transformación profunda, donde los jóvenes redefinen su identidad y sus vínculos. En este contexto, Raspall enfatizará la importancia de una comunicación abierta, la presencia emocional y el establecimiento de límites claros sin perder la conexión.

La iniciativa está dirigida a madres, padres, cuidadores y profesionales interesados en mejorar sus herramientas de crianza y generar un impacto positivo en el desarrollo emocional de niños y adolescentes.

Las personas interesadas pueden obtener más información y adquirir entradas a través del sitio oficial o mediante el contacto con la organización NaNa Family Support.