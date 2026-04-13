Pruebas con inteligencia artificial medirán italiano y alemán en educación pública

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció que, por primera vez, estudiantes del sistema público serán evaluados en italiano y alemán, como parte de una estrategia para ampliar el alcance del aprendizaje de lenguas en Costa Rica.

La Universidad de Costa Rica (UCR) donará al MEP 23.000 pruebas estandarizadas para medir el dominio de idiomas en primaria y secundaria. Aunque el inglés y el francés concentran la mayoría de las evaluaciones, en esta ocasión se incluirán 1.000 pruebas adicionales en italiano y alemán.

En el caso del alemán, será la primera vez que se mida formalmente en el sistema público. Actualmente, este idioma se imparte en el Liceo de Poás, dentro de una sección bilingüe especializada.

La incorporación de estas lenguas busca ampliar las oportunidades educativas y responder a una enseñanza más diversa. Las pruebas fueron desarrolladas por expertos en lenguas modernas, incorporan inteligencia artificial y cumplen con estándares internacionales.

Los resultados permitirán obtener una radiografía más clara de cómo se enseñan los idiomas en el país y, por primera vez, incluirán lenguas que empiezan a ganar espacio en las aulas costarricenses.