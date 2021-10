Proyectos para legalizar cannabis en el país avanzan en dos direcciones opuestas

Los proyectos de ley para legalizar el consumo y cultivo de cannabis en el país avanzan en la Asamblea Legislativa en dos direcciones opuestas.

Mientras la iniciativa de la independiente Zoila Rosa Volio aboga por restricciones al comercio y cultivo de esa planta, la del oficialista Enrique Sánchez defiende una liberación total del mercado.

¿Qué proponen?

El proyecto de Volio, que empezará su discusión final en el Plenario este mismo jueves, establece permisos para el consumo de cannabis únicamente medicinal, delimitando así su cultivo a este fin y regulando su uso solo para pacientes previamente acreditados.

Además, establece licencias de cultivo y comercio tanto para el cannabis como para el cáñamo en su uso industrial.

El uso psicoactivo de la marihuana, bajo esa propuesta, seguirá siendo ilegal.

En el otro extremo, el proyecto de Sánchez, que impulsa el PAC, es todo lo contrario.

Este propone una apertura del mercado del cannabis para cualquier fin, pero bajo regulaciones comerciales como cualquier otro producto, impuestos incluidos.

La defensa del oficialista es que esa es la única forma de resolver el problema de la marihuana en todo el mundo.

“La única forma de resolver esto de raíz es resolver la doble moral que implica que el consumo no sea un delito, pero se obligue a toda persona consumidora a comprar por vías ilícitas, que es lo que ocurre actualmente en Costa Rica”, dijo.

“Este proyecto le ofrece a la Asamblea Legislativa una oportunidad de discutir sobre esta regulación y decidir no si será legal o no, sino de qué manera queremos que llegue a ser legal. El asunto es que la planta del cannabis y su uso psicoactivo lleva muchísimo tiempo junto al ser humano e ignorar esa historia no resuelve el problema”, añadió.