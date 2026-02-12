Proyecto plantea multas de hasta ¢4 millones por ingresos ilegales a parques nacionales

La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca establecer multas económicas de hasta ¢4,6 millones para quienes ingresen o permanezcan en zonas no autorizadas dentro de las áreas silvestres protegidas, así como para quienes promuevan actividades turísticas ilegales en estos espacios.



La propuesta pretende frenar el aumento de ingresos irregulares a parques nacionales y otras zonas protegidas, una práctica que, según autoridades ambientales, representa un riesgo tanto para la seguridad de las personas como para la conservación de los ecosistemas (ver video adjunto en la portada).



De acuerdo con el texto aprobado en primer debate, la multa base sería de ¢1.386.600 para quienes incumplan la normativa. Este mismo monto se aplicaría a personas o empresas que promuevan, incluso mediante plataformas digitales, actividades no autorizadas dentro de áreas protegidas.



En el caso de operadores turísticos, las sanciones superarían los ¢3 millones. Si un guía o empresa ingresa con visitantes a zonas catalogadas como de alto riesgo, la multa podría alcanzar los ¢4.622.000.



El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) advirtió que el problema va en aumento. Solo entre diciembre y enero, 408 personas fueron detectadas ingresando por puntos no autorizados.



El volcán Irazú encabeza la lista con 200 casos, seguido por la isla San Lucas con 88. También se registraron ingresos ilegales en Bahía Junquillal, Gandoca-Manzanillo y Juan Castro Blanco.



El proyecto aún debe superar el segundo debate en el plenario legislativo y posteriormente ser publicado en el diario oficial La Gaceta para que entre en vigencia.

