Proyecto para llevar agua a Guanacaste avanza lento ante amenaza de histórica sequía

Guanacaste enfrenta una nueva amenaza de sequía meteorológica ante la llegada del fenómeno de El Niño: la falta de lluvias ya genera los primeros impactos en la provincia.

Por eso, el proyecto Paacume surge como una de las principales obras para atender la crisis de agua. La iniciativa avanza con lentitud y su operación se proyecta para 2030.

Paacume busca trasladar el líquido desde el embalse Arenal para atender las necesidades de riego agrícola, consumo humano, turismo y generación eléctrica (ver video adjunto).

La megaobra tiene un costo estimado de $425 millones. El proyecto registra un 20% de avance.

La infraestructura permitiría beneficiar cerca de 18.000 hectáreas de producción agropecuaria. También contempla el abastecimiento de agua potable para comunidades de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya.

La situación genera preocupación ante el riesgo de una sequía severa en Guanacaste. La provincia enfrenta desde hace décadas problemas relacionados con la disponibilidad de agua. El diputado Ronald Campos, del Partido Liberación Nacional (PLN), considera que una declaratoria de emergencia representa la principal alternativa ante el escenario que enfrenta la provincia.

Por su parte, la diputada oficialista Nayuribe Guadamuz asegura que el Gobierno trabaja en medidas para mitigar los efectos de la sequía que se avecina.

Expertos también advierten sobre el impacto del cambio climático. Los especialistas prevén una mayor intensidad de los eventos climáticos extremos durante las próximas décadas.

El panorama coloca el acceso al agua entre los principales desafíos para el futuro de Guanacaste. La provincia deberá enfrentar una mayor presión sobre el recurso mientras espera la conclusión de una obra considerada clave para su desarrollo.