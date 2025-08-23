EN VIVO
Proyecto de ley pretende multar a motociclistas que hacen maniobras indebidas con ₡363.000

La propuesta fue dictaminada y pasará al plenario para su votación en primer y segundo debate.

Por Gloriana Casasola Calderón |23 de agosto de 2025, 13:32 PM


Los motociclistas que realicen maniobras indebidas en carretera podrían ser sancionados con una multa de ₡363 mil colones.

Caravanas de motociclistas tomaron fuerza en las últimas semanas en el país y, ya sea de manera conjunta o individual, existen motociclistas que realizan maniobras indebidas y peligrosas en carretera.

Incluso días atrás en Escazú se detuvo a un hombre por este tipo de conductas. El sujeto de apellidos Segura se atrevió a conducir en una sola llanta en media persecución.

Sin embargo, este tipo de situaciones son las que se buscan evitar por medio de una reforma a la ley de tránsito.

La iniciativa permitiría multar con 363 mil colones a los conductores que realicen acrobacias, maniobras o cualquier acción negligente en carretera.

La propuesta fue dictaminada y pasará al plenario para su votación en primer y segundo debate.

