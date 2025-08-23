Proyecto de ley pretende multar a motociclistas que hacen maniobras indebidas con ₡363.000
La propuesta fue dictaminada y pasará al plenario para su votación en primer y segundo debate.
Los motociclistas que realicen maniobras indebidas en carretera podrían ser sancionados con una multa de ₡363 mil colones.
Caravanas de motociclistas tomaron fuerza en las últimas semanas en el país y, ya sea de manera conjunta o individual, existen motociclistas que realizan maniobras indebidas y peligrosas en carretera.
Incluso días atrás en Escazú se detuvo a un hombre por este tipo de conductas. El sujeto de apellidos Segura se atrevió a conducir en una sola llanta en media persecución.
Sin embargo, este tipo de situaciones son las que se buscan evitar por medio de una reforma a la ley de tránsito.
La iniciativa permitiría multar con 363 mil colones a los conductores que realicen acrobacias, maniobras o cualquier acción negligente en carretera.
