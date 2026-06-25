Protesta estudiantil por problemas con becas se extiende a sede del TEC en San Carlos

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) se manifestaron en la entrada del campus de San Carlos la mañana de este jueves.

Lo anterior, como parte de las distintas protestas por aparentes problemas con el pago de becas, que iniciaron la noche del miércoles con la toma del acceso principal de la sede central del centro educativo en Cartago.

El movimiento fue confirmado por el departamento de comunicaciones de la casa de enseñanza, tras una consulta de Teletica.com.

La oficina de prensa indicó que en la manifestación participan alrededor de 10 personas y que la protesta se desarrolla con un ánimo pacífico.

Un grupo más grande mantiene cerrado el paso en la entrada frontal del campus de Cartago desde la noche del miércoles, sin que al cierre de esta publicación se haya iniciado algún tipo de acercamiento por parte de la administración.