Protesta de agricultores provoca presas en salida de Cartago

Decenas de organizaciones de diversos sectores se tiraron a las calles, la mañana de este martes, en un movimiento que asegura busca defender la democracia.

La protesta inició a eso de las 8:00 a. m. en varios puntos del país, como el Parque Central de San José y la Autopista Florencio del Castillo, en Cartago. Todos tienen como destino final la Casa Presidencial.

Teletica.com tuvo acceso a imágenes y videos que muestran importantes presas, especialmente en Cartago, debido a la presencia de camiones y tractores que se dirigen a la sede del Gobierno de la República, en Zapote de San José.

Un total de 57 organizaciones suscriben el movimiento, convocado desde el pasado 28 de octubre.

Precisamente ese día, universidades públicas, federaciones estudiantiles, sindicatos y grupos de agricultores emitieron un comunicado en el que enmarcan la marcha en conmemoración al retorno a la vida constitucional en Costa Rica con el nacimiento de la Segunda República, luego de que el 11 de noviembre de 1949, la Junta Fundadora entregara el poder a Otilio Ulate.

Con esta protesta, los sectores llaman a defender la democracia y rechazar tendencias autoritarias que amenazan las libertades individuales.

En ese marco, las organizaciones abogan por políticas públicas integrales dirigidas a fortalecer los "pilares" de la democracia y el desarrollo, tales como el agro, la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la energía y el empleo.

Puntualmente, se exige un rescate integral de los paperos y cebolleros, frente al abandono, endeudamiento y competencia desleal que tienen con la importación. Tales situaciones —subraya la nota de prensa— han puesto a ese sector en jaque.

Otro punto contra el que se protesta es el avance de las negociaciones del Gobierno de la República para suscribir el Tratado Comercial Transpacífico, así como contra la ejecución del decreto ejecutivo 44.336-MAG-S-SP-MOPT, sobre trazabilidad y areteo del ganado bovino.

Además, se demanda el cumplimiento del presupuesto equivalente al 8% del producto interno bruto (PIB) para la educación pública, la dignificación del Magisterio Nacional y la defensa del régimen de pensiones de los educadores.

Las organizaciones exigen el resguardo y el financiamiento justo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

También, el movimiento pide la atención integral de la creciente violencia, mediante acciones inmediatas y políticas integrales de prevención y justicia social.